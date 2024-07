Comparte

La actriz chilena Paz Bascuñán compartió recientemente una conmovedora historia que demuestra que la honestidad y la bondad aún existen en el mundo.

A través de su cuenta de Instagram, Bascuñán relató un episodio inédito que vivió durante su estancia en Asturias, España.

Todo comenzó hace aproximadamente 10 días, cuando la actriz retiró una considerable suma de dinero de un cajero automático.

Bascuñán explicó que sacó más de lo habitual para evitar comisiones bancarias adicionales. Sin embargo, el alivio de tener efectivo se convirtió rápidamente en angustia cuando se dio cuenta de que había perdido el fajo de billetes.

La actriz describió su desesperación al no encontrar el dinero, asumiendo que lo había perdido irremediablemente. “Me angustié un montón. Dije, tú te has caído. Miré por ahí, no encontré. Se me tiene que haber caído“, recordó Bascuñán.

El inesperado y generoso vuelco en el drama de Paz Bascuñán

Pero el destino tenía preparada una grata sorpresa. Diez días después del incidente, Bascuñán regresó al mismo supermercado donde creía haber perdido el dinero. Allí, una empleada se le acercó y le preguntó si había perdido dinero recientemente.

Lo que siguió fue un acto de honestidad que conmovió profundamente a la actriz. La empleada le informó que habían encontrado el fajo de billetes y que lo habían guardado esperando que su dueña regresara.

“Conclusión: mi fajo de billetes estaba pegado con Scotch en la oficina debajo de una foto mía“, relató Bascuñán, visiblemente emocionada.

El personal del supermercado había revisado las cámaras de seguridad para identificar a la propietaria del dinero. Incluso imprimieron una foto de Bascuñán tomada de las grabaciones para asegurarse de devolverle el dinero a la persona correcta.

Ante este honesto acto, Bascuñán reaccionó con gratitud. “Le di un abrazo gigante”, dijo la actriz, quien planea regresar para agradecer nuevamente y entregar un regalo a la honesta empleada.

“Estoy como muy conmovida de la honestidad de la gente, de darse el trabajo de buscar a quién se le había caído, imprimir mi foto, pegar el fajo de billetes“, expresó.

Este gesto de honradez ha reforzado la fe de Bascuñán en la bondad humana. “Pura gratitud a la gente buena que abunda en este mundo, aunque uno a veces no lo vea“, concluyó la actriz, compartiendo un mensaje de esperanza y positividad con sus seguidores.

Aquí puedes ver el registro que compartió: