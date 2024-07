Comparte

La relación entre Fran Maira y Austin Palao en “¿Ganar o Servir?” parece haber llegado a un punto crítico. Una discusión surgió después de que Fran se enteró que Julia le dio un baño de tina a Austin.

En el parque, Fran le comentó a Pangal su enojo con Austin. “Él habla de los códigos y no es así, porque debió haber pensado en mí. Y no es capaz de enfrentar las cosas, no me viene a hablar, como que le doy miedo (…) Que se vaya a la m…, tan angelito y tan caballero y es igual que todos, sólo que lo hace calladito”, se quejó la joven.

Austin intentó disculparse con Fran, pero ella no aceptó sus palabras. “Me dejaste en vergüenza frente a todos. Yo tengo cara de estúpida, pero no lo soy, me dejaste mal”.

“Me dejaste como una pobre tonta en la servidumbre mientras te dabas un baño de tina con ella. Me abriste los ojos de que no estás ni ahí y te gusta el h…”, le reclamó.

Frente al descargo, Austin respondió: “Creo que estás elevando esto y llevándolo a un punto donde no es. Ya reconocí que no estuvo bien. Si te parece una lata estar detrás de mí, entonces no lo estés (…) Con niñerías a otro lado. No voy a volver a repetir las cosas, y no sé qué más decirte”.

Con esto, la relación entre ambos quedó en duda. Fran reconoció que con esas actitudes dará un paso al costado.