Un sensible relato fue el que compartió Yamila Reyna en el programa “Al piano con Lucho”, de TV+, el cual es conducido por Luis Jara.

La presencia de Yamila en el show de Luis Jara desató una avalancha de recuerdos. Cuando Jara interpretó la canción “No sabía”, Reyna no pudo contener su emoción, revelando el profundo significado que esta melodía tiene para ella.

“Es la canción que me lleva a mi papá“, expresó Yamila con la voz entrecortada. La letra de la canción refleja perfectamente los sentimientos de la actriz tras la pérdida de su padre, Daniel Humberto Reyna, en 2017.

La sentida reflexión de Yamila Reyna

Yamila recordó con cariño cómo compartió esta canción con su padre en vida. “Tuve la suerte de poder mostrársela… me representa tanto lo que significa mi papá para mí”, añadió la comediante.

La conversación tomó un giro más profundo cuando Yamila reveló detalles de su última charla con su padre. Enfrentando un cáncer avanzado, Daniel Reyna demostró una fuerza admirable hasta el final.

“Él me decía: ‘Yo me voy a morir con un micrófono en la mano ’ y su último show fue cuando se desmayó en el escenario y no pudo seguir la pelea. En un minuto renunció, cuando me dijo: ‘ustedes son mi vida, pero yo sin la música no quiero vivir’‘”, compartió Yamila.

Su padre, un apasionado de la música, luchó contra la enfermedad hasta que ya no pudo más.

En un momento conmovedor, Yamila describió la última noche que pasaron juntos. “Me pide pararse… y me dice ‘no, bailemos'”, relató la actriz. Este baile final se convirtió en una despedida llena de amor y aceptación.

“Lo abracé, y yo lo miré, y mi papá era muy, muy coqueto“, recordó Yamila con una sonrisa nostálgica. En ese momento, ella encontró la fuerza para liberarlo: “Ya está papá, ándate, yo te libero… y al otro día se fue“.

