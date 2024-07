Comparte

Melina Noto conversó con Mauricio Pinilla sobre su vida en Chile, sus proyectos y abordó su relación con el chico reality Pangal Andrade en “Fuera del Área” de AgriculturaTV.

La argentina llegó a Chile por medio del mundo del modelaje, sin embargo finalmente terminó ligada al deporte, la TV y la entretención. Actualmente estudia periodismo.

Según indicó, lo que más extraña de su país natal son sus padres, sin embargo estableció su vida en Chile y se proyecta con formar su propia familia. Lo anterior, pensando en su relación amorosa con Pangal.

“Llevamos cuatro años pololeando y cinco años desde que nos conocemos así que es una relación larga. Yo creo que ya es ahí (tener una familia)”, comentó Melina en el espacio de AgriculturaTV

Sobre su relación, comentó: “Yo no tengo peleas, por ahí la pelea es quién elige (qué ver) en la televisión, que siempre me gana él, pero más que eso no peleamos”.

Pese a lo anterior aclaró que aún no viven juntos: “Vamos a vivir juntos a fin de año que es la idea. Cuando me termine el closet, que fue mi condición”, bromeó la comunicadora.

Tras ser consultada por qué considera que es lo mejor de Chile, Melina fue enfática y respondió: “Mi pololo”.

¿Cómo se tomó la entrada de Pangal al reality?

La comunicadora reconoció que cuando su novio decidió entrar a Ganar o Servir “tuvo miedo”. “Primero no estaba de acuerdo. Después me tranquilicé, lo hablé con el psicólogo y después le dije ‘si es lo que vos querés y es beneficioso para tu carrera, yo te apoyo'”, recordó Melina.

“Aparte de la cantidad de mujeres hermosas que había adentro, pero bueno. Yo el primer mes estaba lista para enterarme de algo terrible. Todos los días una ansiedad, aumenté como cinco kilos, lo veía todos los días”, agregó.

La comunicadora habló sobre el reencuentro con su novio, el cual calificó de emocionante. Pangal fue a buscarla al canal cuando ella estaba trabajando. “¿Sabes lo que es que Pangal no se vaya al Cajón del Maipo directamente? Él odia la ciudad”, señaló Melina.

Finalmente, Melina indicó que en 10 años más se ve “muy bien laboralmente”. “Quiero formar mi familia pero no quiero descuidar lo laboral y mi independencia en todo sentido, economica, mental, laboral de amistades, deportiva, me gusta ser independiente”, cerró la también deportista.

