Comparte

En el último capítulo de ‘¿Ganar o Servir?’, se vivió uno de los momentos más tensos de la temporada. Daniela Colett y Gala Caldirola protagonizaron un enfrentamiento explosivo que dejó a todos los espectadores en vilo.

El episodio comenzó con el rito del baño. Tras la competencia de grupos, los ganadores “Resistencia” fueron atendidos por los integrantes de “Soberanos”.

En este contexto, Blue Mary le comentó a Gonzalo: “Estoy motivadísima y vengo con mucha energía a entregar pura alegría”. Mientras tanto, Gala trabajaba arduamente limpiando a Luis y a Rai.

Las tensiones comenzaron a aumentar cuando los ganadores llegaron a ducharse. Luis Mateucci entró junto a Daniela Colett y Julia Fernándes a la ducha. El ex de Daniela Aránguiz invitó a Facundo a unirse a ellos.

Sin embargo, el argentino ya había sido advertido por Oriana de no hacerle caso a Mateucci. Este último provocó a su compatriota por obedecer a su enamorada.

Oriana no tardó en intervenir, diciendo: “Y hace bien, ese es un hombre de verdad y no un facilón”.

Los tensos momentos que se vivieron en “¿Ganar o Servir?”

La situación escaló rápidamente cuando Julia comenzó a gritarle a Oriana que Facundo estaba desnudo en el baño.

La reacción de Oriana no se hizo esperar: “¿Es en serio? Pero, ¿tú eres tonto hijo?”. Ya en la habitación, Pangal comentó: “Qué relación más tóxica, Dios mío”. Ambos terminaron riéndose de la situación, aunque la tensión se mantuvo en el aire.

Luis Mateucci, tomándose toda la situación con humor, expresó: “Te están metiendo por todos lados, Facu. Me hace recordar hace un tiempo atrás a mí. Esa ya en mi vida, no… estás loco”.

Pasada la hora de cenar, una nueva discusión por celos surgió cuando Colett entró a la habitación y encontró a Gala haciéndole un masaje en los pies a Mateucci.

La brasileña, molesta, miró a la española y le dijo: “Tú crees que yo soy h… Tranquila y juega lo que quieras con él”.

La discusión entre Colett y Gala recordó momentos pasados y escaló hasta que Gala comentó: “Tú viniste aquí escribiéndole un mensaje a la Dani… Y mira, terminaste comiéndote al novio de la Dani, así que cállate”.

Finalmente, la pareja conformada por Colett y Mateucci terminó enojada, con Gala llorando junto a Pangal. “Me carga, yo no quiero dañar, me carga llegar a decirnos cosas feas y de tratarnos mal”, reflexionó la ex de Mauricio Pinilla.