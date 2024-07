Comparte

La comunicadora Daniella Campos compartió un sentido homenaje a través de sus redes sociales, dirigido a su hija Florencia, quien falleció a los 11 días de nacer.

La ex Miss Chile utilizó su cuenta de Instagram para expresar su amor eterno y recordar a su primogénita en lo que habría sido su cumpleaños número 15.

La panelista de “Sígueme” publicó en su cuenta de Instagram una imagen que captura la esencia de su dolor y amor.

La fotografía muestra la tumba de Florencia, adornada con globos de colores vibrantes.

“Feliz cumpleaños, mi princesa. Hoy el cielo está de fiesta y yo solo trato de cerrar los ojos para compartir un recuerdo, un aroma que me enseña abrazarte de una forma distinta“, escribió Daniella.

Las sensibles palabras de Daniella Campos

La ex reina de belleza continuó su emotiva dedicatoria reflexionando sobre la significancia de este cumpleaños en particular.

“Dicen que los 15 años son especiales y así lo he sentido. Una mezcla de tristeza y alegría, pero tengo claro que el tiempo se detuvo para nosotras, que nuestro amor será eterno”, expresó.

Campos compartió también cómo la breve vida de Florencia la transformó profundamente. “Jamás olvidaré lo que sentí al convertirme por primera vez en madre de una muñequita hermosa, que me da las fuerzas para seguir luchando y que no me ha abandonado“, afirmó.

La periodista no solo recordó a Florencia, sino que también mencionó a su otra hija, mostrando cómo el recuerdo de Florencia sigue siendo una parte integral de su familia.

“Junto a tu hermanita seguimos caminando con la convicción de que siempre iluminaras nuestro camino”, escribió.

El mensaje de Daniella concluye con una petición conmovedora a los ángeles, reflejando su fe y esperanza. “Que cada ángel te abrace este día con el amor de tu madre. Te amamos, Florencia”, finalizó, en un cierre que transmite tanto dolor como amor incondicional.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Campos comparte públicamente su experiencia de pérdida.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: