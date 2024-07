Comparte

Continúan las peleas en “¿Ganar o servir?” y una de ellas fue protagonizada por Daniela Colett y Gala Caldirola.

Todo esto, porque la brasileña se molestó con la española luego de que la viera haciéndole masajes a nada menos que Luis Mateucci, con quien ella tendría un romance.

En tanto, Daniela le llamó la atención a Gala y además, aprovechó de decirle que se “joteaba” a todos los hombres del encierro.

Asimismo, contó que hasta Pangal Andrade había dicho que ella intentaba estar con todos.

Posteriormente, Pangal no dejó pasar esta situación y encaró a la exesposa de Eduardo Vargas por involucrarlo en un conflicto externo.

“A mí no me metas en tus peleas, ¿por qué me metes en forros a mí?”, le dijo el deportista extremo.

Tras ello, aclaró sus palabras sobre la española “no está bien lo que hiciste. Si lo escuchas tú y ves que sale de mi boca te creo, pero no fue así”.

Frente a ello, Colett le pidió disculpas “no te meto más, si te molestó eso. Te pido perdón si te mencioné”, a lo que él insistió “obvio que me molesta”.

Finalmente, explicó que quizás en un inicio pensaba que Gala era jote, ya que no la conocía, pero ahora sabe que ella es cariñosa y atenta con todos.

“Ahora es mi amiga, es cariñosa, pero no jote”, cerró Pangal.