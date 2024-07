Comparte

La entrevista fallida entre el joven tiktoker Sebastián Ortiz y el rostro Federico Sánchez en un evento automovilístico ha dado un giro inesperado.

Ortiz conversó con el programa “Contigo en la Mañana” de Chilevisión que, donde reveló que a pesar de la tensa interacción inicial, Sánchez lo contactó posteriormente para proponer una colaboración.

El joven creador de contenido compartió detalles sobre el incómodo momento que se volvió viral.

Los detalles de la criticada ‘entrevista’ de Federico Sánchez

“La verdad es que me estaba riendo, no sabía qué hacer, era una risa nerviosa, era lo último que esperaba que pasara”, confesó Ortiz, describiendo su reacción inicial ante la actitud de Sánchez.

Sebastián admitió que la situación lo tomó por sorpresa. “Fue como la respuesta que tuve, no supe qué hacer. Había un círculo que se había formado y yo no estoy acostumbrado a grabar frente a tanta gente”, explicó, dando contexto a su aparente nerviosismo en el video.

Inicialmente, Ortiz interpretó la actitud de Sánchez como parte de una broma. “Estaba divertido, me reí, le seguí el juego. Estaba como leseando, no sé si fue en mala onda”, comentó sobre los primeros momentos de la interacción.

Sin embargo, la situación tomó un giro cuando Sánchez se apropió del micrófono. “Al principio no, (pero) después me quita el micrófono y se pone a hablar con una señora del público y yo corté eso. Me sentí pasado a llevar”, admitió el tiktoker.

El mensaje por privado de Sánchez al joven tiktoker

Sorprendentemente, Sánchez intentó remediar la situación después del incidente. “Me habló por privado, el primer día. Me pidió el número de teléfono para hacer algo juntos”, reveló Ortiz. No obstante, el joven decidió declinar la oferta.

“Ya di la experiencia como superada y no me gustaría hacer un video con este personaje de nuevo”, afirmó Sebastián, cerrando la puerta a una posible colaboración futura con Sánchez.

Esta decisión refleja su deseo de dejar atrás el incidente y seguir adelante con su carrera en las redes sociales.

El padre de Sebastián también expresó su opinión sobre el asunto. “Prefiero que él se mantenga al margen y no tenga relación con este tipo de personas”, declaró, respaldando la decisión de su hijo de no involucrarse más con Sánchez.

Aquí puedes revisar la polémica entrevista: