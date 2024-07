Comparte

Como es sabido, Camila Andrade fue confirmada como participante de la nueva versión de “Gran Hermano”.

Bajo ese contexto, la comunicadora subió un video a su perfil de Instagram y sostuvo “lo que no me mató, me fortaleció”, queriendo despedirse, ya que pronto ingresará al encierro.

Asimismo, agregó “la vida sigue, y enfrento este desafío con la frente en alto y con mi verdad siempre por delante. Nos vemos en Gran Hermano este viernes”.

En tanto, su enamorado, Francisco Kaminski, aprovechó este espacio para despedirse y desearle lo mejor en este nuevo desafío televisivo.

“Dale con todo, amor mío. Ojalá la gente pueda darse la oportunidad de conocer la hermosa mujer que eres”, comenzó escribiendo el locutor radial.

“¡Te amo y te admiro mucho! ¡Te espero, mi amor!”, cerró.

Frente a ello, Camila le agradeció su apoyo y le expresó todo su amor “¡tu apoyo y tu amor lo son todo! Gracias por estar en todas conmigo (…) Te veo pronto, mi Fran. Te amo”.

