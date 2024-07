Comparte

La polémica se reaviva en el mundo del espectáculo chileno tras la confirmación de Sebastián Ramírez como nuevo participante de “Gran Hermano 2“.

Este anuncio ha generado diversas reacciones, especialmente de su expareja y ganadora de la primera temporada, Constanza (Cony) Capelli.

La noticia fue revelada en vivo por Diana Bolocco en el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión. Capelli, presente en el set, reaccionó visiblemente incómoda, cubriéndose la boca al escuchar el anuncio.

El intercambio de Cony Capelli y Sebastián Ramírez

Posteriormente, Cony se pronunció en sus redes sociales sobre la situación. “Bucha… no puedo decir mucho pero, evidentemente, es algo incómodo para mí, en especial porque voy a estar trabajando en el canal”, expresó en su cuenta de Instagram.

La incomodidad de Capelli no pasó desapercibida para Ramírez. En respuesta, el polémico personaje compartió la reacción de su expareja en su propia cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje desafiante.

“¡Qué me reí c…! Si no soy tan malo. Me conocieran de verdad. Me la paso riendo todo el día. Soy un amor. ¡Nos vemos cabros!”, escribió Sebastián, añadiendo el hashtag #ultimobaileymejubilo.

Esta publicación no fue la única respuesta de Ramírez. Horas después del anuncio oficial, el futuro participante de “Gran Hermano” se lanzó contra sus detractores en redes sociales.

“¡Nos vemos, giles! Los que deben pensión y los que le pegan a las minas, no les dan pega en ningún lado ni tampoco pueden salir del país, ignorantes de mierda”, arremetió Sebastián.

Es importante recordar que la polémica en torno a Ramírez se intensificó a principios de este año, cuando fue detenido por agredir a su expareja. En ese momento, el personaje amenazó: “Todos los que hablaron sin saber van con demandas brígidas”.

Cabe señalar que la participación de Sebastián Ramírez en “Gran Hermano 2” ha generado opiniones divididas entre el público.

Mientras algunos apoyan su regreso a la televisión, otros cuestionan la decisión del canal de incluirlo en el reality show, en especial tras la denuncia de violencia que hubo en su contra.