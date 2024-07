Comparte

Este fin de semana se viralizó en las redes sociales una entrevista que le realizó un tiktoker, Sebastián Ortiz, al arquitecto Federico Sánchez.

Todo esto, porque el comunicador no dejó que el joven le preguntara y lo interrumpía constantemente para corregirlo.

Luego, terminó quitándole el micrófono y asegurando que otra persona que estaba ahí podría haberlo hecho mejor.

Como era de esperarse, Sánchéz recibió muchos comentarios de odio por su actitud con el creador de contendio.

Bajo ese contexto, recientemente el animador subió un video a sus redes sociales pidiéndole disculpas públicas a Sebastián.

“Todos tenemos malos días, todos cometemos errores y yo no soy la excepción, este video es para pedir disculpas a Sebastián, sí, para pedirle disculpas públicas porque efectivamente me equivoqué, fui un pesado y no corresponde”, comenzó diciendo.

Asimismo, aprovechó de extender sus disculpas a quienes se decepcionaron con su actuar “también es para pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron decepcionados, porque de verdad me equivoqué”.

Por último, sostuvo que su arrepentimiento era sincero y que a raíz de todo esto, logró aprender “aprendí muchísimo y en ese sentido doy las gracias, te doy las gracias Sebastián y a todos aquellos que escribieron, en fin, ojalá recibas estas disculpas, son sinceras”.

Frente a ello, el influencer le comentó la publicación y le aceptó las disculpas a Sánchez “un honor escuchar esto fede. Disculpa aceptada ojalá haya buena onda en un futuro, una disculpa también por no contestarle le cuento más al privado, saludos”.

Revisa las disculpas de Federico Sánchez