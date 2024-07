Comparte

Berta Lasala, reconocida actriz chilena, abrió su corazón en una reciente edición del podcast “No es por pelar”, que conduce junto a Gaby del Río.

La intérprete compartió detalles íntimos sobre su separación de Daniel Alcaíno después de más de dos décadas juntos.

El tema central de la conversación giró en torno a cómo su hijo Emiliano, que tenía 13 años al momento de la separación, manejó la noticia. Lasala reveló con franqueza: “Nada, yo creo que ya cachaba todo, le dijimos ‘nos vamos a separar'”.

Sin embargo, la actriz admitió su incertidumbre sobre la reacción real de su hijo. “No habla mucho, entonces no sé cómo se lo tomó, francamente, para serte honesta. No tengo idea si le pareció o no le pareció”, confesó Lasala.

El hijo de Berta Lasala frente a la nueva realidad

A pesar de la incertidumbre inicial, Berta aseguró que Emiliano ha logrado adaptarse a la nueva dinámica familiar. “Se ha adaptado a la casa del papá, con su nueva vida; a mi casa con mi nueva vida”, afirmó la ex integrante de Milf.

La actriz encontró consuelo en el vínculo especial que mantiene con su hijo. “Es mamón, le gusta estar con su mamá, le encanta quedarse en la casa conmigo y eso me da mucha tranquilidad”, compartió Lasala con evidente satisfacción.

Respecto a la relación de Emiliano con las nuevas parejas de sus padres, Berta mostró una actitud abierta y honesta. Sobre la pareja de Daniel Alcaíno, la actriz comentó: “Al parecer se han visto poco”.

En contraste, Lasala se mostró más entusiasta al hablar sobre la relación entre su hijo y su nueva pareja, cuya existencia reveló hace pocas semanas. “La verdad, es que ya lo quiere un poco, porque es amoroso”, compartió la intérprete.

Aquí puedes revisar la entrevista completa: