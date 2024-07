Comparte

El último episodio del reality “¿Ganar o Servir?” de Canal 13 fue una montaña rusa de emociones.

Pangal Andrade, deportista extremo y capitán del equipo “Soberanos”, tuvo la difícil tarea de otorgar la inmunidad a uno de sus compañeros.

“A la única que le puedo regalar la inmunidad es a Gala, se lo merece cien por ciento y ella se la ganó. La felicito”, expresó Pangal, destacando el esfuerzo de Caldirola.

Por otro lado, la modelo brasileña Daniela Colett no pudo ocultar su molestia ante las palabras de Pangal.

“Me quitaron concentración”, confesó Colett, visiblemente afectada. Su desconcentración la llevó a perder, y su capitán, Luis Mateucci, tomó una decisión sorprendente.

La inesperada decisión que tomó Luis Mateucci

“Esta vez no la voy a nominar”, partió comentando el ex de Daniela Aránguiz. “Creo que esta vez me toca hacerme cargo de la derrota y me voy a autonominar yo“.

Luego continuó: “Tengo que empezar a mojar más y tengo que empezar a demostrar a lo que vine”, afirmó Mateucci, asumiendo la responsabilidad del equipo y sorprendiendo a todos con su valentía.

La competencia dejó a más de uno con sentimientos encontrados. Recabarren, una de las participantes más fuertes, se mostró muy enojada con Faloon.

“Amiguita que me gasto, linda la amistad, linda”, comentó irónicamente la ex Miss Chile, tras descubrir que Faloon había votado por ella. Esta traición añadió más tensión al ya complicado panorama del equipo.

Con inmunidades otorgadas, nominaciones inesperadas y traiciones entre amigos, el reality sigue capturando la atención del público con su mezcla de drama y competencia. La autonominación de Mateucci fue, sin duda, uno de los momentos más sorprendentes y comentados de la noche.