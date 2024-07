Comparte

Camila Andrade se sinceró en el estreno de la segunda temporada de Gran Hermano. Durante una conversación con Karina Jerez, habló sobre la polémica que protagonizó junto a Francisco Kaminiski tras el mediático quiebre entre el animador y Carla Jara. La ex Miss Chile confesó lo mal que lo pasó durante toda la controversia.

“¿Cómo lo soportaste? Porque yo me pongo en tu situación y que heavy estar en tu casa y no poder responder, opinar ni nada, porque por lo poco que yo vi en las redes sociales, es que te mantuviste mucho al margen”, expresó Karina Jerez.

“¿Cómo te contuviste? Porque igual quieres hablar, quieres defenderte. Fuerza mental heavy, porque no es menor cuando tanto te juzgan y tanto mal hablan”, agregó Jerez, empatizando con Andrade.

“Soy una mina muy leal”

Ante esto, Camila respondió que “hay que tener cojones, porque en el fondo hablan de ti, todos los días todo el día, meten a tu familia”.

“Pero, ¿sabes qué? Nada. Yo siento que al final yo creo que quizás estaba esperando un momento como este, a lo mejor es este, a lo mejor, no. No sé, también quiero que fluya”, añadió Andrade, revelando sus sentimientos en el programa.

Luego confesó: “Sí, lo pasé mal. Fue un momento horrible en mi vida, pero me siento como una mujer también mucho más fuerte”.

“Yo soy una mina muy leal y creo que lo viví, a diferencia de lo que debe pensar la gente afuera… Esa es como una idea creada que tienen de afuera”, afirmó Andrade, defendiendo su postura y su forma de actuar durante la controversia.

Camila Andrade y sus razones para ingresar a Gran Hermano

Finalmente, Camila Andrade reveló los motivos por los que decidió ingresar a la segunda temporada de Gran Hermano. “Si me preguntas por qué estoy acá, es por eso. No para demostrar ni para limpiar nada, simplemente ser yo. Y listo, que de ahí se hagan la opinión que tengan que hacerse”, explicó la ex Miss Chile.

“Para mí, en este momento de mi vida, que no se haya ido nadie de mi lado, para mí eso es oro. Eso valió todo”, sentenció Camila, mostrando su gratitud hacia quienes la apoyaron.