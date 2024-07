Comparte

A pocos días del inicio de “Gran Hermano”, ya ha habido varias polémicas en el encierro y una de ellas fue protagonizada por Pedro Astorga y Sebastián Ramírez.

Todo esto, cuando los jugadores se estaban poniendo de acuerdo respecto a la “convivencia” en el encierro y Sebastián expuso que no lo estarían escuchando.

“¡Oye, ya, vale, cuando estén hablando yo voy a hablar, y cuando me reten cuando estoy hablando les voy a decir ‘ustedes no me dejaron hablar la otra vez cuando yo estaba hablando’”, comenzó diciendo.

Tras ello, sostuvo que todos hablaban de “respeto”, pero no tuvieron ni el mínimo respeto con él.

“Estaban hablando todos cuando yo estaba hablando las cosas sobre el tema de la convivencia…”, insistió el chico reality.

Frente a ello, Pedro Astorga alzó la voz e intento frenarlo “sí, pero igual lo estás haciéndolo en un tono un poco desagradable”.

“¿Por qué ‘tono desagradable’?”, le respondió Ramírez, a lo que el deportista sostuvo “porque estás un poco agresivo po’ hueón”.

“Si po’, hueón, estoy agresivo, hermano (…) Los escucho como quince minutos hablando del mismo tema, y es súper simple… ¿Nunca han vivido en comunidad? ¿Nunca han vivido en otra casa? Hacen su cama, lavan su plato y si hay uno o dos tenedores… ¿Pero programar una cosa que no tiene para qué ser programada?”, cerró Sebastián.