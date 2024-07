Comparte

Continúan las polémicas al interior de “Gran Hermano” y esta vez los protagonistas son Sebastián Ramírez y Yuyuniz Navas.

Todo esto, porque en la transmisión de 24 horas del encierro, se pudo escuchar una conversación de los participantes, donde él le decía que encontraba muy guapa a su hija, Antonia Casanova.

Sin embargo, reveló que no tendría intenciones de coquetearle, ya que sería “patético”, puesto que él tiene 37 años y ella solo 23.

“La encuentro guapa y todo, pero no me podría gustar porque es una guaguita”, aseguró Ramírez.

“No me he pronunciado, no le voy a coquetear (…) tengo 37 años, lo encuentro patético”, agregó.

Frente a ello, Yuyuniz le comentó que él era muy grande para su “niñita” y que como ella tenía 23 años, podría estar con alguien de 28 años como máximo.