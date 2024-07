Comparte

En una dinámica en la que los participantes de Gran Hermano tuvieron que contar algunas experiencias personales, Antonia Casanova se sinceró y reveló un incómodo episodio que vivió con su padre, el exmodelo Álvaro Casanova.

Todo comenzó cuando Yuyuniz Navas leyó el enunciado “fui a carretear al after de mi papá”. Lo cual llevó a Antonia a desclasificar los detalles del particular encuentro con su progenitor.

“Estábamos carreteando con unos amigos y de repente un cabro dice: ‘oye no, está malo este carrete. Vámonos a un after en tal parte’. Y todos: ‘Sí, sí, ya vamos’”, partió relatando. Fue en ese momento que le dijeron a la joven “es la casa de tu papá”.

El inesperado encuentro de Antonia Casanova con su padre

Antonia, de 23 años, explicó que no tiene relación con su padre: “yo no tengo relación con mi papá. O sea, lo conozco de la tele, es medio famosillo. Pero no hay relación. Y no paga pensión”. A pesar de esto, decidió ir al carrete con sus amigos y llegaron hasta la casa de su padre.

“Había mil autos. Entramos y él estaba en la entrada, cobrando la plata, treinta lucas para entrar a una cuestión cerrada, con música adentro”, explicó.

“Nos quedamos ahí afuera mirando. Lo vi, mucho más viejo, porque no lo veía desde que tenía 7 años. Fue heavy verlo, con muchas más arrugas, y todo, pa’ la cagá igual. Así como mal,” contó Antonia.

La joven decidió irse con sus amigos, pero justo en ese momento se vieron con su padre. “Él me vio por el vidrio y yo lo vi. Fue heavy,” comentó.

Con respecto al tema de su padre, Antonia confesó que “ya lo tengo superado, pero fue heavy verlo en eso, como que tenga que hacer eso para vivir, con ese tipo de gente. Porque está bien hacer una fiesta en tu casa, pero en esa situación, lo que era, no me gustó.”

“Me dio pena por él, que esté así,” cerró la hija de Yuyuniz Navas, mostrando la mezcla de sentimientos encontrados que le produjo este encuentro inesperado.