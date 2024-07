Comparte

Skarleth Labra y Jorge Aldoney fueron una de las parejas más queridas dentro de Gran Hermano. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la relación y tomaron una importante decisión en la relación.

Hace varios días, los seguidores del reality estaban preocupados y comenzaron a especular sobre un posible quiebre entre ambos, ya que no compartían tanto tiempo juntos como antes. Ante esto, la pareja decidió alzar la voz para explicar lo que pasa. “Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos”.

Skarleth Labra y Jorge Aldoney ya no viven juntos

La confesión generó impacto entre los fanáticos, quienes no podían creer que el amor más real de la casa “más famosa del mundo” se habría terminado. Sin embargo, fue la propia Skarleth Labra quien habló y explicó de qué se trataba esta decisión.

“Cuando uno vive junto, lo que pasa es que te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita…”, indicó Skarleth.

A pesar de la decisión de no compartir residencia, Skarleth Labra y Jorge Aldoney se mostraron bastante acaramelados y cariñosos, dejando claro que seguirán juntos. La medida es simplemente una forma de mejorar la calidad de su tiempo juntos.

Cabe recordar que tanto Jorge como Skarleth están trabajando en el área digital de Chilevisión, especialmente creando contenido para la segunda temporada de Gran Hermano Chile. Esta nueva etapa en su relación no afectará sus compromisos laborales ni su presencia en los proyectos del canal.