Camila Recabarren, la cuarta nominada en el reality “¿Ganar o Servir?”, ha generado gran polémica. Sus compañeros votaron en su contra, llevándola nuevamente a un proceso de eliminación.

Dani Colett fue la primera en nominar a Camila. Con firmeza, dijo: “No entiendo por qué me atacas tanto, creo que es algo de tu personalidad y lo respeto”. Esta declaración desencadenó una serie de votos en su contra.

La ex ‘Miss Chile’ respondió a Dani: “Creo que no nos conocemos lo suficiente y a veces te tomas las cosas muy a la defensiva”.

La serie de votos que recibió Camila Recabarren

Pangal Andrade, un competidor destacado, también votó por Camila. Durante la nominación, expresó: “Torito ponte las pilas, me gustaría mucho ir a la final con un chileno y no te veo aún como capitán”. Sus palabras sorprendieron a muchos.

Faloon Larraguibel, otra competidora, también nominó a Recabarren. “Me da mucha lata nominarte, pero también me dio mucha lata tu reacción en el ‘Círculo de fuego'”. Esta declaración refleja el impacto de las actitudes de Camila en el juego.

Camila Recabarren respondió a Faloon: “Hay cosas que quizás nos distancian… y ahora siento que es falsa tu nominación y me nombras porque soy la más fuerte”. Su respuesta muestra su autoconfianza y percepción de ser una fuerte rival.

Gala Caldirola, otra participante, se unió a las nominaciones. Dijo: “Nomino a Camila porque es una rival muy fuerte”. Esta opinión se ha repetido entre varios competidores, reforzando la imagen de Camila como una fuerte contendiente.

Camila, por su parte, nombró a Sabélo. Facundo, también nominó a Recabarren. “Se te escapa la tortuga fuerte… No creo que seas una mala persona, solo que tus actitudes no me gustan”. Sus palabras resaltan las diferencias de carácter.

Luis Mateucci votó por Camila como devolución de una nominación anterior. Austin Palao designó a su amigo Facundo, reconociendo su habilidad como competidor. Fran Maira también nominó a Camila por considerarla un gran aporte.

¿La más fuerte del reality?: Recabarren recibió nueve votos

Finalmente, Raimundo votó por Camila, sumando nueve votos en total. “Lo encaro de la mejor forma… sacar la mayor fuerza que tengo”, concluyó Camila.

La nominación de Camila Recabarren, una de las competidoras más fuertes, ha generado muchas reacciones. Los espectadores y participantes siguen atentos su desarrollo en “¿Ganar o Servir?”.

