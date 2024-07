Comparte

Recientemente, Patricia Rivadeneira participó como invitada en “Todo va a estar bien” de Vía X y habló con Eduardo de la Iglesia sobre diferentes temas.

En la instancia, la actriz contó que tenía una especie de “gusto” por robar y contó que una vez lo hizo en una lujosa tienda de Europa.

“Siempre me gustaba robar un poquito, la sensación de adrenalina, en caminar en los bordes”, aseguró.

Tras ello, recordó “hace un par de años me robé un pañuelo, en una tienda carísima donde había dejado la mitad de mi sueldo, chao, me lo robé no más”.

“Pasé piola y lo usé mucho, y costaba 400 euros, era demasiado caro, filo”, comentó.

Bajo ese contexto, explicó “si uno sabe más o menos lo que, digamos… no robaría nunca algo a alguien que piense que estoy dañándolo, pero ese no era el caso”.

Finalmente, declaró que “robar” no le produciría culpa “no me da cargo de conciencia, ese tipo de robo no, yo conocía muy bien el lugar, ¡qué espanto!, ¿es muy feo decir que una es un poco ladrona?”.