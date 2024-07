Comparte

En el reciente episodio de “¿Ganar o servir?”, se vivió un intenso cara a cara donde fue nominada Camila Recabarren.

Esto, porque la mayoría de sus compañeros votaron en su contra y algunos fueron bastante agresivos.

Una de ellas fue Oriana Marzoli, quien le dijo que la quería fuera del encierro y que era una persona vulgar.

Frente a todas las críticas de sus pares, Camila fue bastante tajante y aseguró que era algo que se esperaba.

“Lo encaro de la mejor forma… sacar la mayor fuerza que tengo, no me esperaba menos de mis compañeros”, comenzó diciendo.

“Ellos no me conocen y me da lo mismo, porque tengo una realidad hermosa afuera, llena de paz”, cerró.