La bailarina y ex ‘Yingo’, Vale Roth, recientemente abrió su corazón sobre las dificultades que enfrenta en su relación de pareja.

A pesar de haber contraído matrimonio hace poco más de un año con Miguel de la Fuente, padre de su hija, no todo ha sido color de rosa.

En una serie de historias compartidas en sus redes sociales, Roth decidió abordar las especulaciones sobre conflictos en su matrimonio.

“Cuando estábamos mal se cachaba”, confesó la artista, dando el primer paso hacia una conversación abierta y honesta.

La confesión de Vale Roth sobre su relación

La franqueza de Vale sorprendió a sus seguidores. “No sé por qué no les contaba, si es lo más inteligente”, reflexionó.

Luego, añadió con determinación: “Lo que no sería inteligente es quedarse de brazos cruzados. Hay que empezar a ocuparse en vez de preocuparse”.

Decidida a mejorar su situación, Roth y su esposo iniciaron terapia de pareja. “Las terapias familiares o de pareja son cuáticas, porque vas soltando todo y ves por qué tenías rabia acumulada”, compartió.

La intensidad de estas sesiones quedó clara cuando reveló: “Yo lloré como cuatro veces en una hora”.

Vale no dudó en expresar sus frustraciones como madre y esposa. “Amo ser mamá, me encanta, pero una como que le tiene rabia al marido, muchas me entenderán”, declaró.

Profundizando en sus sentimientos, añadió: “Encuentran casi que es un inútil. Suena mal la palabra, pero tanta libertad que tienen y una no”.

La bailarina reconoció que el proceso de sanación va más allá de su relación actual. “Hay varias heridas que tengo que sanar, que vienen desde chica”, admitió.

Sin embargo, su compromiso con el tratamiento es firme: “Lo hago por la Antonia, porque la amo con todo mi corazón y quiero ser mi mejor versión por ella, por Miguel, por mi familia”.

A pesar de los desafíos, Roth no dejó de reconocer las cualidades positivas de su esposo. “Es muy sano, tierno, buena persona, trabajador, se saca la cresta”, elogió. Además, destacó: “A mí nunca me ha levantado el tono, nada… son otras cosas que hay que arreglar con el tiempo y hablando”.

Vale concluyó su reveladora serie de publicaciones con un consejo vital para cualquier relación. “No hay que guardarse las cosas, porque explotas. La comunicación es lo más importante”, sentenció, subrayando la importancia de la apertura y el diálogo en el matrimonio.