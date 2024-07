Comparte

Luego del sensible fallecimiento del actor Claudio Reyes, han sido varios los que han opinado sobre su persona.

Bajo ese contexto, en el espacio de YouTube de Paty Maldonado, el youtuber y amigo de Reyes, Ricardo Delgado, salió en su defensa.

Asimismo, la opinóloga también cuestionó a quienes critican al actor tras su muerte “¿por qué esperar la muerte? ¿Por qué saltar arriba del cadáver? A mí me parece una rotería y una falta de todo”.

Por su parte, “Ricky” apuntó directamente contra Nicolás Copano, quien llamó a Reyes de “basura humana”.

“El otro infeliz, Copano, en la misma línea… para mí es gente que no es capaz de decir las cosas en la cara en su minuto y espera que la otra persona no se pueda defender”, comenzó diciendo Delgado.

“Para mí es un mal nacido, no necesito ni siquiera sacarle la madre. No merece ni siquiera mencionarlo, pero habla solamente mal de la persona que se aprovecha de que esa persona no se pueda defender”, cerró el youtuber.