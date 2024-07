Comparte

Una aparentemente inocente actividad en Gran Hermano desencadenó un momento de alta tensión emocional.

Camila Andrade, conocida comunicadora, se vio profundamente afectada por un comentario inesperado de su compañero Yuhui Lee.

El episodio ocurrió durante una dinámica donde los participantes debían asignar adjetivos a sus compañeros. Yuhui, sin titubear, etiquetó a Camila como “hipócrita”, desatando una ola de emociones.

Las palabras que Yuhui que quebraron a Camila Andrade

“Mi razón es que Cami no es hipócrita con nadie de aquí, afuera no sé (…) es que yo escuché la noticia”, bromeó Yuhui. Su comentario aludía claramente a la reciente polémica que involucró a Camila con Francisco Kaminski y Carla Jara.

Inicialmente, Camila se mostró sorprendida por la etiqueta. Sin embargo, los verdaderos efectos del comentario se manifestaron más tarde, cuando se dirigió al confesionario para expresar su angustia.

En el confesionario, Camila reveló su lucha interna. “Me cuesta mucho expresar mis emociones porque toda mi vida ha sido así”, confesó, mientras las lágrimas comenzaban a brotar.

La influencer atribuyó su sensibilidad a una serie de eventos recientes. “Yo creo que mi sensibilidad viene de anoche en realidad. No por estar nominada, desde el voto de Michelle, que me pareció sorpresivo”, explicó.

Camila continuó desahogándose: “Hasta que Yuhui me pusiera el cartel de hipócrita, además de ser consensuado con Linda porque cuando él se paró ella le decía ‘ya dale’. Me pareció como feo, me sentí mal”.

La comunicadora expresó su deseo de cambiar la percepción que tienen de ella. “Básicamente, espero que se me pueda dar el tiempo necesario para demostrar que no soy una mujer hipócrita, no me siento así”, afirmó entre sollozos.

Camila reconoció la dificultad que enfrenta para expresarse. “Perdón me cuesta mucho hablar”, se disculpó, evidenciando su vulnerabilidad frente a las cámaras del reality.

La participante mostró empatía hacia sus compañeros, a pesar del dolor que le causaron. “Y me duele cuando, quizás por el desconocimiento de la historia, de mi verdad, de mi versión, y entiendo e incluso empatizo, que puedan pensar así”.

Sin embargo, Camila no pudo ocultar el impacto emocional de la situación. “Pero no significa que no me afecte”, admitió, dejando clara la profundidad de sus sentimientos.

Aquí puedes revisar los momentos: