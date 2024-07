Comparte

El reality show “¿Ganar o Servir?” sigue cautivando a los televidentes chilenos. En el último episodio, los participantes enfrentaron un desafío de baile inspirado en famosas películas.

Sin embargo, la noche terminó con una sorpresiva eliminación. Camila Recabarren, ex Miss Chile, se convirtió en la nueva eliminada del programa tras perder un intenso duelo contra Luis Mateucci.

El capitán del equipo Resistencia, Mateucci, expresó su incertidumbre antes del duelo. “‘¿Ganar o Servir?’ está bravo, y esto es un tobogán de sensaciones”, confesó el argentino.

La competencia de eliminación requirió gran fuerza y resistencia. Desde el principio, Mateucci tomó la delantera, mientras Recabarren luchaba visiblemente cansada.

Durante el desafío, Camila admitió su dificultad. “No puedo hacerlo”, dijo la ex Miss Chile, evidenciando que la fuerza de brazos era su punto débil.

Finalmente, Luis Mateucci se alzó victorioso. Mientras tanto, Oriana Marzoli, otra concursante, celebraba la eliminación de Camila entre risas y burlas.

La reflexión de Camila Recabarren tras convertise en la nueva eliminada

A pesar de la derrota, Recabarren mantuvo una actitud positiva. “Confío que todo pasa por algo, era el minuto de salir de acá y de esta experiencia intensa”, expresó la modelo.

Además, Camila reflexionó sobre su experiencia en el reality. “Feliz con todo lo que se me viene, esta fue una experiencia cuática, lo pasé muy bien. No es fácil, pero se puede”, afirmó.

Sin embargo, la ex Miss Chile también compartió sus frustraciones. “No fue sólo Oriana lo más difícil de esta competencia, siento que no tuve un buen equipo y eso también me da pena”, reveló con lágrimas en los ojos.

Por su parte, el ganador del duelo, Luis Mateucci, elogió a su contrincante. “Felicito a la Cami, de las chicas ella era la mejor y por eso no aflojé nunca”, declaró el argentino.

Mateucci también lanzó una advertencia a sus compañeros. “Que me tengan cuidado porque vengo con todo”, afirmó, dejando claro que está listo para seguir compitiendo.