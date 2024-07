Comparte

Pacha Merino confidenció un episodio de ira que vivió cuando vio a una mujer coquetearle a su ex marido, Claudio Labbé.

La actriz participó en Tal Cual de TV+, en donde los animadores conversaban sobre “¿Qué es ser calienta sopa?”. En este contexto, Merino comentó que ella “no trataría como amigo a una pareja de una amiga, porque no es mi amigo”.

“Es ser coqueta, estar escotada, tocar”, precisó posteriormente.

El episodio de ira de Pancha Merino

Inmediatamente después confidenció una situación vivida con su exmarido, la cual le colmó la paciencia. “Había un evento en el Rock Café, y el padre de mis hijos, mi exmarido, fue antes porque yo tenía que trabajar. Cuando llegué…”, vio a una mujer coqueteándole, con su brazo en el hombro de Labbé y hablándole muy cerca.

“¡Cruz ‘pal cielo!”, juró.

Al día siguiente, “yo tenía una comida de ‘SQP’ e invité a varios (…) Al otro día, yo creí que había visto mal, quise creer. Al otro día llegué y estaban todos en maquillaje comentando el temita. Yo no fui la única se dio cuenta, sino que todos”.

Respecto a su entonces pareja, Merino señaló que “también es un hue… Olvídate la media embarrada en el auto (…) Yo llegué y al tiro no fuimos. Yo estaba furiosa. La estúpida me dijo ‘¡Ay me encontré con tu marido!’”, indicó.

Tras ser consultada sobre qué hizo en la situación, reveló que “¡Lo subí y lo bajé! Al otro día le dije: ‘todo mi equipo se dio cuenta, estaban hablando’. Como loca, lo mandé a la punta del cerro”, indicó Pancha Merino sobre su día de ira.