Christell Rodríguez, la reconocida cantante e influencer chilena, ha decidido compartir su desgarradora experiencia con el bullying.

La artista, quien saltó a la fama siendo una niña en “Rojo, fama contra fama”, revela cómo esta etapa oscura moldeó su vida.

En una conmovedora entrevista para el podcast “Ella es tan real” de Princesa Alba, Christell abre su corazón. La cantante prefiere que la llamen “Titi”, un apodo cariñoso que contrasta con su aversión al diminutivo “Chris”.

“Yo creo que tiene que ver que en el colegio había mucha gente que me decía así, y no tuve una muy buena experiencia”, confiesa Christell. Este simple detalle esconde años de dolor y rechazo.

La artista revela la cruda realidad de su vida escolar. “A mí me hicieron bullying durante 7 años”, admite, dejando entrever el profundo impacto que esto tuvo en su personalidad y autoestima.

El profundo relato de Christell Rodríguez

Christell describe su experiencia en un colegio de élite como traumática. “Yo estaba en un colegio de la alta socialité sin serlo”, explica, destacando el clasismo que enfrentó diariamente.

Los motivos del acoso eran variados y crueles. “Eran muy clasistas, y ya eran cosas de personalidad, porque yo venía del campo, porque no tenía tanta plata, y como ya no salía en la tele, no era nadie”, recuerda con dolor.

El bullying evolucionó con el tiempo, volviéndose más intenso. “A medida que me iba desarrollando, tenían más material”, comparte Christell, revelando cómo su crecimiento físico se convirtió en otra arma para sus acosadores.

La cantante confiesa que intentó diferentes estrategias para defenderse. Sin embargo, eventualmente se rindió ante el constante acoso. “Ya me apagué y fue como ‘ya, hagan lo que quieran'”, admite, mostrando cuán agotador fue el proceso.

Afortunadamente, Christell logró reencontrarse consigo misma seis años atrás. Con ayuda profesional, pudo recuperar su esencia. “Volver a tener esa misma chispa que siempre estuvo”, describe con alivio.

La artista reconoce que intentó cambiar para encajar. “Quise ser alguien más para intentar encajar en un mundo que no era el mío”, reflexiona, añadiendo: “Entendí que yo no era el problema”.

Christell admite que el impacto del bullying no fue evidente de inmediato. “No me di cuenta de cuánto me afectó hasta que me salí del colegio”, confiesa, revelando que el acoso duró desde tercero básico hasta segundo medio.

Hoy, Christell usa su experiencia para ayudar a otros. Su consejo para las víctimas de bullying es poderoso: “Todo lo que te digan, habla más de ellos que de ti. Tú disfruta ser tú como quieras”.

La cantante enfatiza la importancia de ser auténtico. “Sólo dedícate a disfrutar lo que a ti te gusta, como a ti te gusta”, aconseja, alentando a otros a abrazar su verdadero yo.

Aquí puedes revisar el capítulo del podcast: