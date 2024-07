Comparte

El reality show “Gran Hermano Chile” enfrenta una crisis sin precedentes. Los participantes del equipo “Mata Fama” amenazan con una renuncia masiva debido a las precarias condiciones alimenticias que enfrentan en el sótano de la casa.

La tensión estalló durante la madrugada del domingo 21 de julio. Linda Marcovich, visiblemente alterada, expresó su frustración: “Voy a pescar mis hueás y me voy. No nos quieren dar comida en tres días. ¡¿Tres días sin comer?! ¡¿Encuentras que eso es humano?!”

La producción justificó la escasez de alimentos, argumentando que los concursantes no supieron racionar adecuadamente. Sin embargo, esta explicación no satisfizo a los hambrientos participantes, quienes deberán esperar hasta el miércoles 24 de julio para recibir más provisiones.

Camila Power, entre lágrimas, compartió su descontento con Camila Andrade: “Yo no firmé para esto, me siento una mierda”.

La situación empeoró cuando la producción aparentemente sugirió que quienes no estuvieran conformes podían abandonar el programa. Esta actitud provocó indignación entre los participantes, quienes comenzaron a considerar seriamente una renuncia colectiva.

Karina Jérez no ocultó su enfado: “¡¿Tengo que aguantar que jueguen conmigo?! ¡No se los voy a aguantar! ¡Para mí esto es un trabajo y no vengo a denigrarme!” Su reacción ejemplifica la creciente tensión entre los concursantes y la producción.

Ante la crisis, los participantes de “Mata Fama” idearon un plan drástico: hacer una huelga. Daniela Bravo propuso: “Hagamos huelga”, mientras Linda Marcovich sugirió: “Yo mañana me voy, ¿tú te vas?”

Felipe Thompson, visiblemente frustrado, propuso una acción simbólica: “Pongamos nuestras maletas afuera y que ellos decidan”.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con medidas tan drásticas. Sebastián Ramírez aconsejó prudencia: “Mañana piensan mejor. No se pongan el parche antes de la herida, tranquilidad, sé que están cagados de hambre, no están en un reality extremo”.

