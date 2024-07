Comparte

Julia Fernandes, participante del reality “Ganar o Servir”, ha revelado nuevos y sorprendentes detalles sobre el trágico accidente que sufrió con Ignacio Lastra hace seis años. Sus declaraciones arrojan luz sobre los eventos que precedieron al incidente.

En una íntima conversación con Blue Mary y Faloon, Fernandes compartió información inédita sobre aquel terrorífico día. La modelo brasileña, visiblemente emocionada, decidió abrir su corazón ante las cámaras del programa.

“Habíamos terminado y estábamos tratando de volver”, confesó Julia, describiendo el estado de su relación con Lastra en el momento del accidente. Esta revelación añade un nuevo contexto a la situación que vivían.

La participante del reality también recordó un curioso episodio ocurrido durante su recuperación en el hospital. “Había una chica en el hospital, cuando sufrí el accidente del auto, que iba todos los días a verme, era súper religiosa”, relató.

Esta misteriosa visitante le hizo una declaración impactante a Fernandes. “Ella se acercó a mí y me dijo que él (Lastra) y yo éramos almas y que ahora íbamos a encontrarnos de vuelta en todas las próximas vidas”, compartió Julia.

Sin embargo, la brasileña también reveló aspectos más oscuros de su relación con Lastra. “Yo quería terminar la relación y él me hacía sentir muy mal. No me dejaba ir y cuando yo decidí terminar, pasó lo que pasó”, afirmó.

Fernandes describió situaciones alarmantes que vivió antes del accidente. “No me dejaba, me sacaba mis cosas, me sacaba mi pasaporte, mi ropa. Pasé por cosas muy fuertes”, confesó, dejando entrever un patrón de comportamiento preocupante.

La modelo también habló sobre el silencio que mantuvo durante años respecto a estos eventos. “Seis años con personas haciéndome mier… pero cómo yo iba a hablar algo siendo que él necesitaba cuidados médicos, necesitaba ser querido por las personas, necesitaba todo el apoyo del mundo”, explicó.

Julia expresó la difícil posición en la que se encontraba. “Entonces cómo yo voy a ir contra él. Había mucha verdad por detrás, pero yo no le podía hacer daño”, dijo, revelando el conflicto interno que enfrentó durante todo este tiempo.

La participante de “Ganar o Servir” concluyó su relato con una declaración conmovedora. “Yo no podía defenderme, tuve que esperar todos estos años para defenderme”, afirmó entre lágrimas, recibiendo el apoyo inmediato de sus compañeras.

Aquí puedes revisar el momento: