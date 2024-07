Comparte

Recientemente, Faloon Larraguibel participó como invitada en el programa “Sin Editar” de Pamela Díaz y habló sobre diferentes temas.

Como era de esperase, la “Fiera” le preguntó a Faloon sobre su experiencia en “¿Ganar o servir?” y además, le consultó si le gustaría ingresar al nuevo reality de Canal 13, el cual sería de parejas.

Frente a ello, sostuvo que no podría entrar, puesto que está soltera, a lo Pamela le preguntó si entraría con Fabio.

“¿Con Fabio, entrarías? Pero no como pareja, como amigo”, le dijo Pamela y ella respondió “yo creo que ahora ahora, altiro, no, no, muy cerca, el otro año”.

Tras ello, Díaz bromeó y le dijo “ese huevito quiere sal, amiga” y posteriormente, expusieron un mensaje donde Fabio decía que le gustaría entrar al nuevo encierro con Faloon.

“Pues sí, me gustaría entrar al nuevo reality de parejas con Faloon, porque la verdad que en el poco tiempo que estuve conociéndola me encantó, me pareció una chica muy interesante y muy guapa”, aseguró el chico reality.

Asimismo, reveló “la verdad es que me quedé con ganas de más, de conocerla mucho más, así que sí, entraría con ella”.

“Que quede nomás con las ganas entonces”, sostuvo entre risas Pamela y Faloon añadió “¿cierto?”.

Cabe recordar que, Faloon conoció al español en el encierro de “¿Ganar o servir?”, donde pasaron pocos días juntos.