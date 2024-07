Comparte

La tensión se apoderó del reality “¿Ganar o Servir?” cuando Luis Mateucci protagonizó un polémico episodio.

El argentino desató la furia de Oriana Marzoli y su actual pareja, Daniela Colett, con sus acciones.

Todo comenzó después de una fiesta en la piscina. “Se fueron a arriba a hacer ‘eso’. ¡Anda pa’ arriba!”, exclamó Pangal, refiriéndose a Oriana y Facundo. Esta declaración encendió los celos de Mateucci.

Mientras tanto, otros participantes comentaban la situación. Blue Mary señaló: “Está celoso”, y Fran Maira gritó: “¡Amiga… Luis va!”.

Al bajar la pareja, Oriana explotó de furia. “Yo quiero mucho a Luis, pero esto no se lo perdono”, declaró la venezolana. Luego, añadió: “Escuchar la voz de Luis mientras estoy calzando, o sea, ¿le pondrá cachondo?”

La situación empeoró cuando Marzoli confrontó directamente a Mateucci. “No me hace ninguna gracia que vengas a escuchar o ver lo que yo hago”, le recriminó. Además, sugirió: “Es morboso y a lo mejor te excita, a lo mejor te hace falta… y parece que te hace falta bastante”.

Daniela Colett, testigo de todo, concordó con Oriana. “Fue horrible y me pareció ridículo”, comentó visiblemente molesta. La brasileña se sintió profundamente ofendida por la actitud de Luis.

El enfrentamiento de Daniela Colett y Luis Mateucci

En un momento de reflexión, Colett expresó su frustración. “Siempre atraigo hombres h… a mi vida, siempre. ¿Qué me pasa? Porque soy tan h… Cuatro días que me falta el respeto, para mí es demasiado.

Luego continuó: “Siempre atraigo estúpidos a mi vida, no sé por qué. Y yo como h… defendiéndolo“, se preguntó. Luego, gritó a Luis: “Listo, no me busques más”.

Sin embargo, el enojo de Daniela no duró mucho. Mateucci intentó calmar la situación acercándose a hablar con ella. “Te estás haciendo mucho la canchera, te lo entiendo y te aguanto“, le dijo.

Esta frase no cayó bien en Colett. “¿Me aguantas? ¿Qué me aguantas? Para de decir que me aguantas, como si yo fuera un peso o una carga”, respondió enérgicamente. No obstante, Luis logró convencerla y finalmente se reconciliaron con un beso.