Comparte

Como es sabido, hace ya un tiempo se terminaron las grabaciones del reality “¿Ganar o servir?”.

Por ello, todos los jugadores volvieron a sus vidas y a las redes sociales, donde la mayoría han estado muy activos.

Bajo ese contexto, Daniela Colett compartió en su Instagram una caja de preguntas para responder a las dudas de sus fanáticos.

En tanto, muchas de ellas iban relacionadas con su relación con Luis Mateucci en el encierro de Canal 13 y si bien, no dijo nunca su nombre, dejó en claro que se arrepiente.

En cuanto al amor, sostuvo lo siguiente: “Lo último que quiero en este momento es volver a romper mi corazón, como siempre”.

Tras ello, recordó que en el programa todos le decían que no se involucrara con el argentino “no escuché a nadie porque soy de las personas que tiene que pegarse en la cara para aprender. Es un patrón que sigo, ojalá no vuelva a ignorar cosas tan fáciles de ver”.

Finalmente, se refirió a las cosas que no volvería a hacer “hay dos cosas fuertes de las que me arrepiento adentro. Una fue que entré con información de personas de afuera, y entré con una opinión de algunas personas, las cuales me equivoqué demasiado. Después cuando las conocí saqué mi propia conclusión y me arrepiento demasiado”.

“Y la segunda es haberme enganchado de una persona, me arrepiento demasiado, creo que ni tengo que decir por qué”, cerró la brasileña.