Comparte

El reciente episodio de “¿Ganar o Servir?” en Canal 13 ha dejado a los espectadores al borde de sus asientos. La llegada inesperada de Nicolás Solabarrieta y “La Guarén” Torres desencadenó un torbellino de emociones, especialmente para Fran Maira.

El ingreso de la pareja, conocida por su romance en “Tierra Brava”, generó un ambiente tenso. Fran Maira, visiblemente afectada, no pudo ocultar su sorpresa y malestar ante la presencia de su ex mejor amiga.

“No lo puedo creer”, exclamó Fran al ver acercarse a la pareja. Su reacción inmediata fue buscar apoyo en su amiga Oriana Marzoli, pidiéndole: “Quédate al lado mío po'”.

Mientras los demás participantes daban la bienvenida a los recién llegados, Fran mantuvo su distancia. El saludo entre las antiguas amigas fue breve y frío, limitándose a un simple “hola” y un beso en la mejilla.

La tensión era palpable. “Ella está temblando heavy”, observó Oriana, notando el estado de Guarén. Los compañeros de Fran no tardaron en mostrar su apoyo, con Pangal Andrade asegurándole: “Tienes un amiga, tienes un equipo y no la conocemos a ella, así que tienes 100% apoyo de nosotros”.

Las palabras de Fran Maira frente al arribo de ‘Guarén’

Fran, abrumada por la situación, compartió sus sentimientos con sus compañeros. “Ella afuera me hizo mucho daño, por eso no sé para qué se vino a exponer acá”, expresó, revelando el dolor que aún sentía por el quiebre de su amistad.

La llegada del conductor Sergio Lagos ofreció una oportunidad para abordar la situación. Fran, sin embargo, se mostró reacia a profundizar en el tema, calificándolo como “un tema súper delicado”.

Guarén, por su parte, intentó suavizar la situación. “No vengo a pelear”, afirmó, añadiendo que “La Fran sabe que es una persona que quiero mucho, no vengo a hacerle daño a nadie”.

Sin embargo, Fran no se dejó convencer fácilmente. “No me incomoda para nada”, replicó, aunque admitió que la situación era “fuerte” y lamentaba tener que “exponer una relación privada acá en un reality, frente a todo Chile”.

Más tarde, en una conversación íntima con Oriana, Fran reveló las verdaderas razones detrás de su ruptura con Guarén.

“Cuando ella salió de Tierra brava nunca más me habló; la esperé y apañé todo el reality, lloré, la extrañaba más que la mierda”, confesó.

La ex participante de ‘Gran Hermano’ continuó desahogándose: “Estuvo todos estos meses sin hablarme, pasándola bien, disfrutando su fama… y a la Fran Maira…”.

Su dolor era evidente al expresar: “Siento que la Guarén buscó una excusa para alejarse de mí, sólo que no me lo dijo, ¡nunca me dijo nada!”.

La situación ha dejado a Fran en un estado de confusión y tristeza. “Me dolió tanto la huéa que tengo rabia pero también pena; me dan ganas de llorar”, admitió, reflejando la complejidad de sus emociones.