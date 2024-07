Comparte

Continúan las polémicas al interior de “Gran Hermano” y esta vez el protagonista es Diego Bazaes.

Todo esto, porque el jugador se robó gran parte de la atención en la semana tras insultar duramente al dueño de casa.

Por ello, en el último capítulo mostraron que “la voz” le llamó la atención y posteriormente, él hizo un mea culpa en vivo.

“Estuve escuchando que manifestabas tu descontento en Gran Hermano. Si tienes algún problema, tú sabes que mis puertas están abiertas para acercarte y conversar”, le dijeron en el confesionario.

Frente a ello, Diego respondió “al revés, yo ahora estaba diciendo que ahora no voy a hablar más de producción, porque sé que ahora estoy entendiendo el juego; me ha costado entenderlo”.

Hice el mea culpa

“Tú sabes bien que las reglas de esta casa pueden cambiar todos los días, porque las reglas las pongo yo”, le explicó “Big”.

“Hoy lo entendí porque lo vi muy patente, dentro de mi frustración, dije que hay algo que no estoy manejando bien, algo que no estoy entendiendo. Hice el mea culpa. Al final hay que tomar decisiones con respecto a la convivencia, con los compañeros, en cuanto a las actitudes, pero no con la producción”, insistió el competidor.

“Te quiero recordar que el respeto es lo principal aquí en mi casa y faltarles el respeto a tus compañeros, o a mí, no te va a ayudar en tu estadía”, sostuvo el dueño de “la casa más famosa del mundo”.

Tras ello, el concursante se vio muy arrepentido “disculpa Gran Hermano, como te dijo, me he conflictuado mucho las emociones, esto, porque no sé cómo manejarlo, ahora lo estoy entendiendo. Es parte de ser persona, me muevo en un mundo súper deportivo, donde las reglas son súper lineales, no cambian”.

“Voy a aceptar tus disculpas y espero no volver a observar un comportamiento similar. Si tienes otra duda, mis puertas están abiertas”, cerró “Gran Hermano”.