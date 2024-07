Comparte

Stefan Kramer vuelve a sorprender con su talento para la imitación en el más reciente episodio de su podcast. Esta vez, el comediante chileno se metió en la piel del reconocido entrenador Marcelo Bielsa, actual estratega de la selección uruguaya.

Con una precisión asombrosa, Kramer replicó el característico tono de voz y las peculiares expresiones del “Loco” Bielsa. Su interpretación no solo provocó risas, sino que también recordó momentos polémicos del técnico argentino.

El humorista recreó la controvertida conferencia de prensa posterior a la derrota de Uruguay frente a Colombia en la Copa América. En aquella ocasión, Bielsa no se contuvo y arremetió contra la Conmebol.

“Fui un energúmeno, porque me preguntaron sobre las sanciones”, expresó Kramer-Bielsa, emulando la frustración del entrenador. Luego, continuó perdiendo la compostura al más puro estilo del estratega argentino.

La imitación no se limitó a replicar momentos tensos. Kramer también exploró el lado más humano y cómico del entrenador, abordando temas personales y familiares.

“Si después me salgan y me desvinculan me da lo mismo”, bromeó el comediante. Luego, añadió: “Por último mi esposa va a ser la más contenta, ella hace tiempo que me dice: cuándo vas a disfrutar”.

Kramer-Bielsa continuó su monólogo, revelando detalles hilarantes sobre su vida personal. “Cuál fue la última serie que vimos: ¡Bonanza!, y a eso agréguenle La Casita de la Pradera”, comentó, desatando carcajadas entre los oyentes.

La parodia alcanzó su punto culminante cuando el falso Bielsa decidió enviar un mensaje a su esposa. Con tono serio pero cómico, prometió dedicarle más tiempo a su relación conyugal.

“Mi amor, intentaré brindarle tiempo de calidad, no sé cuánto”, declaró Kramer, manteniendo la esencia del discurso bielista. “Pero que tengamos va a ser de calidad”, concluyó, cerrando con broche de oro su actuación.

Aquí puedes revisar su nueva rutina: