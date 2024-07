Comparte

Un intenso enfrentamiento en redes sociales ha captado la atención de los seguidores de “Gran Hermano“.

Francisco Kaminski y Jorge Aldoney protagonizaron un acalorado intercambio a través de las redes sociales, que ha dejado a todos sorprendidos.

El conflicto surgió después de que Kaminski realizara una emotiva llamada a Camila Andrade en el reality show.

Este gesto romántico recibió múltiples críticas en las plataformas digitales, donde también se manifestó el ex ‘Gran Hermano’, Jorge Aldoney.

Durante la llamada, Kaminski expresó su admiración y amor por Andrade. “Hola, mi amor, ¿cómo estás? Primero que todo saludarte y decirte que te extraño mucho”, comenzó diciendo el locutor radial.

El mensaje continuó con palabras de aliento y admiración. “Eres de verdad una mujer única, espectacular y maravillosa. Qué bueno que la gente se está dando cuenta de eso”, añadió Kaminski.

La llamada alcanzó su punto más emotivo cuando Kaminski declaró: “Me despierto y me acuesto pensando en ti. Te felicito porque estás siendo tú, esa mujer que me enamoró”.

Finalmente, Kaminski cerró su mensaje con una frase contundente: “Nunca olvides que somos un equipo, somos uno solo los dos”. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos este gesto romántico

La crítica sin filtro de Jorge Aldoney a Francisco Kaminski

Jorge Aldoney, exparticipante de “Gran Hermano” y actual pareja de Skarleth Labra, decidió expresar su opinión en Twitter.

Aldoney criticó duramente la acción de Kaminski. “Kaminski si amara un poco a Camila Andrade, sería consciente que su llamada va a revivir el hate hacia ella y la va a perjudicar”, escribió el influencer.

El exchico reality no se detuvo ahí. Continuó su crítica sugiriendo que Kaminski buscaba protagonismo. “Siento que igual es una prueba de fuego para él. Que le cuesta no figurar. No llames hueon oh”, añadió Aldoney.

La respuesta de Kaminski no se hizo esperar. El locutor radial respondió directamente al tweet de Aldoney con una frase contundente: “Si quisiera figurar estaría dentro del reality aweonao!”.

Este intercambio encendió aún más las redes sociales. Aldoney, lejos de retroceder, decidió lanzar un nuevo desafío a sus seguidores. “El que quiera a Kaminski dentro del reality que le de like. El que no, que comente !!”, escribió.

Por último, Aldoney, a tono de broma, invitó al ring a Francisco Kaminski: “Kaminski a noche de combos 2?”, escribió en su último tweet.

El que quiera a Kaminski dentro del reality que le de like. El que no, que comente !! #GranHermanoChile pic.twitter.com/vfjqHPBbCW — Jorge (@Jorgitoaldoney) July 25, 2024