El reality show “¿Ganar o Servir?” de Canal 13 sigue generando emociones fuertes. En la séptima competencia femenina, una participante recién llegada enfrentó un desafío inesperado.

La prueba consistió en atravesar una ratonera, recoger argollas y encestarlas. Julia tomó la delantera inicialmente, pero Faloon, a pesar de estar lesionada, logró superarla.

“No me gusta excusarme, tenía el dolor constante, pero cuando compites y tienes la adrenalina, se te olvida todo”, comentó Faloon tras su victoria, que le otorgó inmunidad.

Como Sirvienta de mejor desempeño, Faloon eligió a Fran para asumir su puesto como Señora. Mientras tanto, Blue Mary y Valentina “Guarén” Torres, lucharon por evitar la nominación.

A pesar del apoyo vocal de Fran, su examiga Guarén, no logró superar a Blue Mary. Así, Guarén se convirtió en la primera nominada de la semana.

“Me había rendido, me frustré porque siempre he sido mala para la puntería”, confesó Guarén. Sin embargo, reconoció el apoyo inesperado de Fran: “Si no fuera por mi comadre que me gritaba, no habría seguido”.

El conflicto entre Guarén y Fran ha sido un tema central en el reality. Oriana, otra participante, intentó mediar entre ellas durante una fiesta.

“Ella te ha querido heavy, ha estado a punto de llorar cuando esta mañana he estado caminando con ella”, reveló Oriana a Guarén, aconsejándole que diera el primer paso para reconciliarse.

Guarén, sin embargo, mantuvo su postura: “Espero que lo arreglemos saliendo de acá. Si no hemos hablado antes, yo tengo mis razones y ella tendrá las suyas, que tú no sabes”.

La participante añadió una frase reveladora: “Uno no pelea solo, Oriana, el tango se baila de a dos”. Esta declaración sugiere que el conflicto tiene raíces más profundas.

A pesar de la tensión, Fran mostró empatía hacia su ex amiga. “Ella sabe que estoy enojada con ella, pero el amor que siento por ella no se olvida de un día para el otro”, expresó emocionada.

Fran continuó: “Yo a ella la amo, verla mal me da pena, y la quiero ver bien”. Estas palabras indican que, a pesar del conflicto, aún existe un vínculo emocional entre ellas.