Faloon Larraguibel, exintegrante de “Yingo” y reciente participante del reality “Ganar o Servir”, ha dado un giro inesperado a su carrera.

La modelo se ha unido a Onfayer, una plataforma de contenido para adultos, generando múltiples reacciones.

El programa de farándula “Que te lo digo” reveló recientemente los impresionantes ingresos de Larraguibel en esta nueva faceta. La información ha causado revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo.

El millonario monto que estaría ganando Faloon Larraguibel

Según Sergio Rojas, panelista del programa, “Ya le dio dos millones de pesos solo por ser rostro, es plata segura que ella tiene mes a mes”. Este sueldo base es solo el comienzo de las ganancias de Faloon.

En su primera semana en Onfayer, Larraguibel habría recaudado una suma adicional de 5 millones de pesos.

Rojas añadió: “Si Faloon continúa facturando lo que está facturando podría convertirse en la mujer conocida con mayores recaudaciones en plataforma para adultos, superando incluso a Camila Polizzi”. Esta declaración ha generado gran expectativa.

La decisión de Faloon de unirse a Onfayer está motivada por su deseo de brindar una mejor vida a sus tres hijos.

Sin embargo, el éxito de Larraguibel en la plataforma no ha estado exento de controversias. Recientemente, circularon en redes sociales supuestas fotografías de la modelo en las que aparecía desnuda.

Ante estos rumores, Faloon respondió con contundencia. En una conversación con Michael Roldán, panelista del programa “Sígueme”, negó rotundamente la autenticidad de dichas imágenes.

Roldán transmitió las palabras de Faloon: “Está 100% segura de que no ha realizado ninguna foto desnuda”.

Larraguibel agregó: “El día que yo lo haga, por ahora no lo descarto, no tengo problema en avisarlo o publicarlo, y decir que efectivamente me pasé a ese tipo de fotografías”. Esta declaración deja abierta la posibilidad de futuro contenido más explícito.