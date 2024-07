Comparte

Hace algunas semanas Uriel Romero, más conocido como ‘Futuro fuera de órbita’, hizo conocida su relación con Shirley Arica. Sin embargo, el cantante sigue en el centro de la noticia luego de revelar detalles de su roptura con la también ex Tierra Brava, Dani Castro.

Según comunicó CHV Noticias, fue el artista quien decidió lapidar la relación.

‘Futuro fuera de órbita’ y el fin de su relación con Dani Castro

“No éramos compatibles, no se dio, ella es muy diferente a mí. O sea literalmente muy, muy, muy diferente a mí”, comentó Uriel Romero.

A ello ‘Futuro fuera de órbita’ agergó que el romance terminó en malos términos, al menos para él.

“Por mi lado no se terminó bien, me explico, no me gustó la manera en que se terminó. Yo terminé. Eso mucha gente no lo sabe, por primera vez lo saben, yo terminé. Pero terminé porque tengo mis razones sabes lo que te digo… Tú terminas algo porque tienes tus razones”, puntualizó.