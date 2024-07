Comparte

“No me sentía querida, la pasaba súper mal”. De esta manera Mariela Sotomayor se refirió a su antigua relación de pareja, en donde vivió episodios de violencia en reiteradas oportunidades.

La periodista de farándula participó en la última emisión de Podemos Hablar, en donde conversó con Julio César Rodríguez de sobre las dificultades vividas durante su matrimonio.

En este contexto, la ex ‘¿Ganar o Servir?’ reconoció el calvario que vivió en su matrimonio. “Mis años de farándula fueron súper dicotómicos: por un lado, yo tenía que reportear, pero por otro yo vivía una relación de pareja muy difícil y muy triste”.

“Muchas veces yo llegaba con los ojos hinchados los días sábados de tanto llorar. La verdad que mantenía una relación de pareja que no era buena, en donde yo permitía que mi autoestima se vulnerara permanentemente”, añadió la reportera.

“Mi vida detrás de las cámaras era distinta porque yo tenía que sonreír, tirar la talla. Pero detrás yo lloraba, no me sentía querida. Lo pasaba súper mal”, agregó.

Mariela Sotomayor contó las situaciones de violencia que vivió en su matrimonio

Y entregó más detalles señalando que, mientras estuvo casada, “fui vulnerada de todas las maneras, muchas veces. Y creo que de algo le puede servir a la gente. Lo que puedo decirle a las personas, sobre todo a las mujeres, es que no es necesario desgastarse tanto y dar tantas oportunidades para decir ‘hasta aquí llegó’”.

“Lo que yo he vivido ha sido como una película de terror, porque he pasado por episodios de mucha angustia, y también de mucho estrés. (…) Yo permití faltas de respetos, permití que me ningunearan, y que junto con eso se dañaran momentos súper importantes de mi vida como fue mi embarazo”, reflexionó Mariela Sotomayor sobre la violencia que vivió.

“Sabía que solamente yo era el soporte que iba a tener mi hija, y tenía que aguantármela. Mis tres embarazos fueron terribles, de alto riesgo espantosos (…) Me da pena pensar que ninguno de mis embarazos llegaron a ser felices”, prosiguió.

Dentro del calvario vivido, comentó que, tras el nacimiento de su primera hija, se enteró que su esposo mantenía conversaciones con otra mujer. “Me acuerdo que yo lloraba, mi hija no tenía un mes. Lloraba en la cocina botada en el suelo. De repente, me tomaba una piscola, y lloraba a grito pelado de la pena que tenía”, contó.