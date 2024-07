Comparte

En el segundo capítulo de la cuarta temporada de “De tú a tú” de Canal13, el comediante Pedro Ruminot desclasificó varios pasajes de su vida, entre ellos el susto que pasó con su esposa, Alison Mandel en su camino por convertirse en padres.

“Lo intentamos mucho de manera natural, pero no se pudo. Nos hicimos exámenes y resulta que yo soy fértil, Alison por su lado también, pero no se juntaban, el espermatozoide estaba en Maipú y el óvulo en Ñuñoa. Los tuvieron que juntar en el laboratorio”, explicó riendo Pedro acerca de su hijo Baltazar, que fue engendrado in vitro, y ahora tiene 4 años.

Adicionalmente, el comediante reveló el susto que pasaron cuando se hicieron los exámenes de sangre. “A la Alison le dijeron que hay un examen que estaba retenido, el del VIH. Y cuando se lo entregaron, era positivo”, narró, contando que tuvo que tener una tensa conversación con su esposa al respecto.

“Ella llegó a la casa, fuimos al auto y empezamos a conversar. Me preguntó ‘¿Con quién me cag…?’, y puros garabatos. Y yo le decía: ‘Con nadie ¿Y tú? ¿Me has cag…?’. Era ese nivel de conversación”, recordó.

De inmediato fueron a la clínica para que Alison se repitiera el examen. “Yo iba en el auto pensando: ‘¿Cómo es posible? Tuve cáncer, ahora tengo VIH. He tenido todas las enfermedades’. Recuerdo que le dije: ‘Si realmente lo tienes, no importa, tengamos, nos morimos los dos. No me importa’. Era horrible, ella lloraba”, rememoró.

Finalmente, justo mientras se tomaba la nueva muestra, sonó el celular de Alison con una inesperada noticia. “Le dicen ‘Nos equivocamos, es parte de un falso positivo y la señora que se lo entregó se equivocó porque se lo entregó antes de la contramuestra. Le pedimos todas las disculpas’. Y ella ya tenía metida la otra aguja para repetir el examen”, contó.

Y pese a que tras esa experiencia quedaron con un trauma terrible y durante 8 meses no avanzaron nada en el tratamiento, finalmente lo consiguieron y completaron su familia.