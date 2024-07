Comparte

La actriz Carmen Gloria Bresky sorprendió a sus seguidores al revelar su nueva relación amorosa.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió imágenes de la celebración de su cumpleaños número 46, donde presentó oficialmente a su pareja.

Entre las fotografías publicadas, destaca una en la que Bresky aparece besando apasionadamente a Rodolfo, su nuevo novio.

Lo más llamativo de este romance es la diferencia de edad, pues él es 12 años menor que la actriz.

Las palabras de Carmen Gloria Bresky

“Agradecida de mi camino recorrido, de quienes me aman”, expresó Carmen Gloria en su emotiva publicación.

La actriz también incluyó fotos con sus tres hijos y su nieto Gael, demostrando la importancia de su familia en este nuevo capítulo.

Esta revelación llega después de que Bresky anunciara su separación de Sebastián Layseca, con quien estuvo casada durante 19 años. “Fue una separación en muy buenos términos, muy cariñosa”, comentó la actriz sobre el fin de su matrimonio en la oportunidad.

Los ‘adelantos’ que dio sobre su nueva relación

A pesar de la ruptura, Carmen Gloria ha demostrado que está lista para dar una nueva oportunidad al amor.

En una reciente entrevista con Pamela Díaz, la actriz insinuó su nueva relación cuando la presentadora mencionó: “Tú tienes una relación hoy día, estable, ya no estás disponible al mercado…”.

Durante esa misma conversación, Bresky compartió sus pensamientos sobre el amor y las relaciones. “Mi idea era estar sola harto rato, porque soy súper buena para estar emparejada”, confesó la actriz, revelando su tendencia a comprometerse rápidamente.

“No soy de estar mucho rato soltera (…), me gusta ’embalarme’ con alguien”, añadió Carmen Gloria.

La nueva pareja de Bresky, Rodolfo, es un tatuador que ha capturado el corazón de la actriz. Si bien la diferencia de edad generó algunos comentarios en las redes sociales, la mayoría solo le dedicó cariñosas palabras a la intérprete.

Este nuevo romance llega en un momento especial para la actriz, quien celebra no solo un año más de vida, sino también el amor de su familia y amigos. “Mis hijitos amados, mi Gael, que me roba el corazón cada vez que me mira y me dice ‘Yoya’, mis amigos que siempre están ahí”, expresó con cariño.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: