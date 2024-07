Comparte

Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, se robó gran parte de la atención de los espectadores de “Gran Hermano”.

Todo esto, porque la venezolana contó en una conversación con Michelle Carvalho, Camila Andrade, Miguel y Manuel, que conoció a Bad Bunny.

En tanto, sostuvo que él antes de hacerse tan conocido visitó Perú y la contrataron para animar su show.

“Cuando Bad Bunny no era tan famoso fue a Perú a cantar, a hacer un concierto y me contrataron para animarlo”, detalló la chica reality.

“Animé el concierto y lo presenté, pero yo no sabía ni una canción de Bad Bunny, ni una”, añadió.

Tras ello, sostuvo que hasta le tocó viajar con su equipo “viaja él y como quince personas más… Todos puertorriqueños o de República Dominicana, no sé de dónde eran… Y yo la única mujer”.

“Y Bad Bunny me pidió el número… y yo no se lo di. Me pareció cualquier vaina, como no lo conocía”, reveló la Chama.

Finalmente, reveló que ahora le gusta, pero aclaró que su música, no él físicamente “y ahora me encanta, lo amo horripilantemente”.