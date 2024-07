Comparte

Michelle Carvalho, participante de Gran Hermano Chile, sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al revelar detalles sobre sus ingresos.

La modelo brasileña compartió esta información durante una conversación con Alexandra “La Chama” Méndez.

“Yo estaba vendiendo un reels y dos stories por 3 mil dólares”, confesó Carvalho, refiriéndose a sus ganancias en Instagram antes de ingresar al reality. Esta cifra equivale aproximadamente a 2.900.000 pesos chilenos.

La influencer destacó la eficiencia de su trabajo en redes sociales. “Eso lo grabo en 20 minutos”, añadió, subrayando el contraste con las largas jornadas en Gran Hermano.

Michelle Carvalho revela cuánto gana por día

Al comparar sus ingresos actuales con los anteriores, Michelle no ocultó su preocupación. “Acá estoy ganando como 800 dólares el día”, reveló, lo que se traduce en aproximadamente 760.000 pesos chilenos diarios.

Sin embargo, la modelo de 30 años cuestionó si la compensación es justa. “24 horas de locura, de desgaste mental, por 800 dólares”, reflexionó, evidenciando sus dudas sobre el valor de su participación.

A pesar de sus reservas, Carvalho mantiene la esperanza de que su paso por el programa sea beneficioso a largo plazo. “Que todo este sacrificio mental y desgaste emocional me traiga ese retorno”, expresó.

La brasileña anhela que su participación en Gran Hermano impulse su carrera. “Que cuando salga las agencias digan ‘la quiero’, o que las métricas de Instagram hayan volado”, compartió, revelando sus expectativas post-reality.

No obstante, Michelle también reconoce los riesgos de su decisión. “Porque salir mal parada, con mala fama, destruida y que no me contraten… ¡uh! Sería mi ruina”, admitió, consciente de las posibles consecuencias negativas.