El reality show Gran Hermano Chile continúa dando de qué hablar, esta vez con una revelación que ha dejado a todos sorprendidos.

Una de las participantes confesó haber tenido un romance con el reconocido cantante urbano Pailita, desatando un torbellino de comentarios dentro y fuera de la casa.

La noticia surgió durante una conversación entre Antonia Casanova, Camila Power, Karina Jerez y Linda Marcovich.

La inesperada confesión en “Gran Hermano”

Sin tapujos, Antonia soltó la bomba: “Yo igual me había comido al Paila”. Sus compañeras, atónitas, no dudaron en pedir más detalles.

Esta confesión llega poco después de que otra concursante, Daniela Bravo, compartiera su propia experiencia con el artista. Sin embargo, a diferencia de Daniela, Antonia no se llevó una mala impresión del cantante.

A pesar de no tener una experiencia desagradable, Antonia no se guardó nada al describir al reguetonero. “Es muy quebrado”, afirmó.

Pero la joven no se detuvo ahí. Continuó revelando detalles sobre las preferencias de Pailita en cuanto a mujeres. “Le gustan las niñas más chicas. Como que no tengan tanta personalidad, pa’ que sean como más piolita, ¿cachai?”, compartió Antonia.

Profundizando en su análisis, la participante agregó: “Y muy así como obsesionadas con él”.

La hija de Yuyuniz recordó una conversación particular con el artista. “De hecho, él me dijo una vez como ‘me gustas, porque tú no me pescai'”, reveló.

