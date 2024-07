Comparte

La reconocida actriz, conductora y modelo venezolano-argentina, Catherine Fulop, compartió sus emociones sobre las recientes elecciones presidenciales en Venezuela.

A través de sus redes sociales, Fulop expresó inicialmente su entusiasmo por participar en el proceso electoral.

Con gran optimismo, Fulop publicó una foto antes de votar, acompañada del mensaje: “Tantos años luchando por ti, Venezuela”.

En la misma línea, declaró: “Si no votamos, estamos ignorando la historia y regalando el futuro. ¡Deber y derecho cumplido! Vamos Venezuela”.

Sin embargo, el ánimo de Catherine cambió drásticamente tras conocerse los resultados. En un video compartido en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 3,6 millones de seguidores, la modelo se mostró visiblemente afectada.

La reacción a los resultados de Catherine Fulop

“Yo estoy destruida. Emocionalmente y físicamente”, confesó Fulop al inicio del video. La tristeza en su rostro era evidente mientras compartía sus sentimientos con sus seguidores. “Estoy emocionalmente muy triste”, añadió, reflejando el impacto que los resultados tuvieron en ella.

A pesar de la decepción, Catherine enfatizó la importancia de mantener la esperanza. “Uno tiene esperanzas, porque la esperanza es lo último que se pierde”, expresó la actriz. No obstante, admitió que la situación era difícil de asimilar.

Fulop compartió su frustración, diciendo: “Yo decía ‘no nos van a dar otro coñazo en el corazón’, porque teníamos mucha esperanza de poder salir adelante”.

“Mi gente, nunca hubo en la historia de la política del mundo que una dictadura se la saque con votos. Y bueno, nada. Estoy muy triste”, agregó Catherine, evidenciando su desaliento ante los resultados electorales.

En un giro inesperado, Fulop anunció su decisión de abstenerse de comentarios políticos futuros. “A mis amigos, conductores de programas, que seguramente, por supuesto, quisieran tener mi opinión. Yo últimamente no hablo de política”, explicó la artista.

Catherine justificó su postura, señalando: “O sea, no estoy hablando de nadie, no hablo del casamiento de mi hija, no hablo de política porque muchos años hablé mucho y yo no soy política”.

“A mí no me sirvió de nada. Todo lo contrario. Y en este escenario que se da hoy, menos”, añadió Fulop con lágrimas en los ojos.

Para concluir, Catherine expresó su deseo de transparencia en el proceso electoral. “Acá estoy, mi Venezuela, contigo y con toda mi gente. Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que esté todo transparente”, manifestó la modelo.

Finalmente, Fulop cerró su mensaje con un llamado a la aceptación de los resultados, independientemente del ganador. “Que si ganó Maduro, bueno, chévere. Si ganó María Corina, bueno, por favor”, concluyó la artista.

Aquí puedes ver el momento: