Comparte

Recientemente, Cristina Tocco participó como invitada en el programa “Al piano con Lucho” y habló con Luis Jara de diferentes temas.

En tanto, uno de ellos fue sobre su romance con el expresidente de Argentina, Carlos Menem, cuando ella recién tenía 22 años.

“Era fantástico, lo que pasa es que acá un poco lo ridiculizan”, comenzó diciendo.

“Hablo con mucho respeto, porque tiene un preciosísimo hijo, Máximo que es un guapo, que salió la mamá por supuesto, por el papá no había mucha expectativa”, aclaró Cristina.

Asimismo, agregó “de verdad que era un tipo con un carisma y una seducción, y era tan cara de palo, pero que lo manejaba con esa impronta que él tenía, tan audaz, tan especial”.

Frente a ello, el cantante quiso ir más allá y le preguntó por el dinero de Menem, a lo que Tocco respondió “nunca me enteré, a mí no me regaló ni un boleto para la micro para mí”.

“Si todos la hacen de oro, yo la hago de hojalata. O los agarro pobres o los agarro cagados, te lo juro por Dios”, bromeó Cristina.