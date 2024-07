Comparte

Este lunes 5 de agosto a las 17:00 horas se estrena el nuevo programa de entretención de Canal 13 “Hay que decirlo!”, el cual será animado por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

En tanto, el espacio contará con un diverso panel, el cual estará compuesto por Arturo Longton, la periodista Ceci Gutiérrez, Valentina Saini, Willy Sabor y Rodrigo Gallina, quien será el notero.

Bajo ese contexto, Pamela destacó las diferencias que hay entre los rostros “es como un zoológico bien especial lo que tenemos”.

Asimismo, sostuvo que todos tienen algo diferente que aportar y que lo más importante es la afinidad que hay entre ellos, lo que hace que el programa sea diferente en cuanto a la competencia.

“Lo primero es que nosotros de verdad nos llevamos bien, sorry que lo diga, aquí no hay un tema de egos, aquí somos todos buena onda y somos todos iguales, no porque yo esté sentada en este sillón amarillo, soy más o menos que mis compañeros”, aseguró.

“Para mí es súper importante que mis compañeros hablen más que yo, creo que una buena conductora y animadora, se resta y obviamente por mi forma de ser voy a decir ciertas cosas”, agregó.

En la misma línea, recalcó que algo que también hace distinto a “Hay que decirlo!” es que es completamente en vivo, por lo que los televidentes podrán interactuar con ellos y ser parte de las dinámicas.

Finalmente, “la fiera” expuso que estaba muy feliz con este nuevo desafío en televisión, puesto que esta oportunidad llegó en un muy buen momento.

“Disfruto este momento, me lo merezco y creo que mis compañeros son bacanes (…) estoy viviendo en mi vida, estoy segura, me divierte, estoy con ganas de pasarlo bien y este programa de espectáculos viene a hacer un cambio”, cerró Díaz.