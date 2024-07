Comparte

Como es sabido, Arturo Longton es conocido por tener una amplia experiencia en el mundo de los realities.

Este año fue parte del espacio de Canal 13 “Tierra Brava”, donde según él no tuvo un buen rendimiento, ya que no estaba en su mejor momento emocional, ni físico.

Bajo ese contexto, la “leyenda” reveló que no descarta la posibilidad de sumarse algún encierro en el futuro “nunca digas nunca o nunca escupas al cielo”.

Tras ello, explicó que le gustaría volver a competir como antes “necesito una revancha de competencia”.

En tanto, recordó lo que fue su paso por “Tierra Brava” y aseguró que vivió un “infierno” en los últimos días.

“La última vez dije que era imposible porque lo pasé muy mal y salí muy dañado, emocionalmente, hay mucha gente que no sabe los pormenores, pero viví un infierno”, comentó.

Asimismo, agregó “quedé al debe en las competencias, di jugo como personaje de reality, porque andaba amargado, patético y en las competencias di la cacha y yo era un buen competidor, no era Pangal, pero yo ahora he estado viendo videos en “La Granja” y “1810” y era bueno, pero acá fui un desastre y me quedó ese bichito, pero un tema es la edad, nunca se sabe”.

“Yo lo paso bien en los realities, pero en este lo pasé mal, aunque tuve momentos muy bacanes”, cerró.