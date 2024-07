Comparte

La conocida rivalidad entre Pamela Díaz y Carolina de Moras ha resurgido recientemente. Durante su participación en el podcast “Tenemos que hablar”, la Fiera no dudó en expresar sus sentimientos hacia la exanimadora del Festival de Viña del Mar.

“Me cae mal todavía”, declaró Díaz sin tapujos, dejando claro que el tiempo no ha suavizado su postura durante años.

La Fiera compartió detalles sobre su experiencia trabajando junto a De Moras. “En ese tiempo que trabajamos, como tres años, por supuesto no quería saludarla si ella tampoco no quería saludarme”, explicó Díaz, justificando su comportamiento.

Además, Pamela hizo una comparación interesante entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

“Este es muy educado, el hombre es distinto a las minas. Estos no se hacen atados por cosas”, comentó, refiriéndose a Rafael Araneda.

La revelación de Díaz generó reacciones entre los presentes. Marcela Vacarezza expresó su desacuerdo, argumentando que “si te vas a sentar en el mismo panel con ella, tienes que saludarla”.

Sin embargo, Pamela se mantuvo firme en su posición. “No, porque una vez ella no me saludó, yo tampoco lo sentí incómodo, yo tampoco la saludé, entonces para mí no era tema”, respondió, defendiendo su actitud.

Rafael Araneda, por su parte, admitió sentirse incómodo con la situación. “Todos nos sentíamos incómodos”, confesó entre risas, evidenciando el impacto que este conflicto tenía en el equipo de trabajo.

La Fiera reconoció el malestar que su actitud causaba en sus compañeros masculinos. “Los hombres se sentían incómodos”, admitió, mostrando cierta conciencia sobre las consecuencias de su comportamiento.

